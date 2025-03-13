В 2025 году общественный транспорт Сочи увеличит пассажиропоток на четверть

В 2024 году общественный транспорт Сочи перевез свыше 80 млн пассажиров. По прогнозам департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи в 2025 году пассажиропоток увеличится на 15-25%, рассказали «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрея Прошунина, Коммерсантъ Фото: Telegram-канал Андрея Прошунина, Коммерсантъ

Маршрутная сеть Сочи насчитывает 126 регулярных маршрутов, из которых 83 работают по регулируемым тарифам (в том числе 15 смежных межрегиональных) и 43 — по нерегулируемым (в том числе четыре смежных межрегиональных). Ежедневно на линию выходит более 800 транспортных единиц.

Перевозки осуществляют семь предприятий, среди которых одно муниципальное. За 2024 год автотранспортные компании обслужили свыше 80,3 млн человек. По прогнозам, в 2025 году пассажиропоток увеличится на 15–25%.

В общественном транспорте Сочи за 2024 год зафиксировано свыше 63 млн платежных транзакций.

С 2022 года городская администрация приобрела 181 автобус в рамках государственных и региональных программ. Коммерческие автопредприятия дополнительно закупили 43 автобуса среднего класса. Среди приобретений муниципалитета: 77 автобусов большого класса на газомоторном топливе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», 50 газомоторных автобусов большого класса и девять электробусов, а также 45 единиц среднего класса на газомоторном топливе за счет казначейского кредита.

Сочи планирует участвовать в федеральном проекте «Развитие общественного транспорта» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В случае одобрения экспертной комиссией город намерен приобрести 10 автобусов малого класса для обслуживания отдаленных районов.

Мария Удовик