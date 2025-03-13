«Почта России» отправила оленей самолетом в Якутск

В Якутск из Тикси привезли 18 ездовых оленей, которые будут участвовать в мероприятиях во время IV Съезда оленеводов Якутии. Как «Ъ» сообщили в авиакомпании «Полярные авиалинии», необычный груз был перевезен на борту АН-26 по заявке «Почты России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @yksaeroport Фото: @yksaeroport

«Ранее мы уже перевозили белого медведя, овцебыков, оленей и знакомы со всеми особенностями, которые необходимо учитывать при организации транспортировки,— сообщили в авиакомпании.— Специалисты тщательно подготовили все необходимые условия для комфортного и безопасного перелета животных: салон воздушного судна Ан-26 был застелен непромокаемой тканью, посыпан опилками и установлено временное заграждение. Полет прошел в штатном режиме»

Живой ценный груз сопровождали оленеводы, которые следили за состоянием животных во время полета. В аэропорту Якутск сообщили, что борт был разгружен с соблюдением всех необходимых норм и требований, чтобы обеспечить безопасность и комфорт животным. В пятницу ожидается доставка еще 18 голов домашних оленей из поселка Саккырыр Эвено-Бытантайского района. Рейс также выполнит авиакомпания «Полярные авиалинии».

Николай Борисов, Якутск