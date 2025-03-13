Азербайджан и Армения согласовали большую часть пунктов мирного договора

Баку и Ереван в настоящее время обсуждают договор о мире между государствами. Большая часть его пунктов уже согласована. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии международного Глобального форума в Баку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы должны установить мир на Южном Кавказе»,— сказал президент Азербайджана (цитата по ТАСС). По его словам, Азербайджан привержен мирному урегулированию и, по сути, выступает автором мирного соглашения.

В феврале пресс-секретарь армянского МИДа Ани Бадалян сообщила, что Армения получила ответ Азербайджана по проекту мирного договора. При этом предложения по другим направлениям — разблокировке коммуникаций и механизму взаимного контроля и верификации вооружений — оставались без ответа.

К концу 2024 года Армения и Азербайджан согласовали 15 из 17 статей проекта мирного договора. Два последних пункта касались отказа от международных исков друг к другу и размещения иностранного контингента на границе двух стран. При этом главы стран в конце декабря выступили с взаимными обвинениями в срыве мирного урегулирования и наращивании гонки вооружений на Южном Кавказе.

Подробнее о соглашении — в материале «Ъ» «Мирный договор подхватил вирус».