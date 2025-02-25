Ереван получил от Баку ответ на проект мирного соглашения

Армения получила ответ Азербайджана по предложениям Еревана по проекту мирного договора. Об этом сообщила пресс-секретарь армянского МИДа Ани Бадалян.

«Мы получили ответ Азербайджана по мирному договору, но предложения по другим направлениям — разблокировке коммуникаций и механизму взаимного контроля и верификации вооружений — пока остаются без ответа»,— сказала госпожа Бадалян радиостанции «Азатутюн».

К концу 2024 года Армения и Азербайджан согласовали 15 из 17 статей проекта мирного договора. Два последних пункта касались отказа от международных исков друг к другу и размещения иностранного контингента на границе двух стран. При этом главы стран в конце декабря выступили с взаимными обвинениями в срыве мирного урегулирования и наращивании гонки вооружений на Южном Кавказе.

Подробнее о соглашении — в публикации «Ъ» «Мирный договор подхватил вирус».