Под Иркутском задержан мужчина, приходивший в больницу с автоматом в руках

В городе Шелехов (город-спутник Иркутска) полиция задержала 36-летнего местного жителя, который 8 марта приходил в приемное отделение Шелеховской районной больницы с автоматом в руках и демонстрировал его окружающим. Следователями СУ СКР по Иркутской области проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). Источник «Ъ» в правоохранительных органах со ссылкой на очевидцев рассказал, что мужчина якобы пытался разыскать врача, работой которого остался недоволен.

В ГУ МВД России по Иркутской области также уточняют, по предварительным данным, в руках у посетителя находилось охолощенное оружие. Мужчина в момент инцидента был в состоянии алкогольного опьянения и «не может пояснить причину своего поступка».

Пострадавших в результате случившегося не оказалось, оружие изъято и отправлено на экспертизу. Иркутская областная прокуратура намерена проверить медучреждение на предмет исполнения законодательства «об обеспечении безопасности пациентов и медицинского персонала в лечебном учреждении», а также иных федеральных законов.

Влад Никифоров, Иркутск