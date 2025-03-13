На Ставрополье в этом году в три раза увеличат объем капремонта

На Ставрополье в 2025 году объем капитального ремонта планируется увеличить в три раза по сравнению с прошлым годом. Для этого власти региона внесли изменения в правила взаимодействия с подрядчиками, пересмотрев условия финансирования, заявил гендиректор фонда капремонта СК Павел Корниенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Сегодня перед нами стоит задача не просто выполнить максимальный объем работ, но и обеспечить их качество. Именно поэтому мы пересматриваем подходы, улучшаем условия для подрядчиков и усиливаем контроль. Нам важны не только цифры, но и ответственность за каждый объект»,— рассказал Павел Корниенко.

Теперь подрядчики смогут получать аванс до 30% от суммы контракта сразу после заключения договора. Это решение направлено на повышение уверенности исполнителей в своевременном выполнении работ и обеспечении их качества. Авансирование позволит подрядчикам заранее приобретать материалы, что должно способствовать эффективному проведению ремонтов.

Николай Аксенов