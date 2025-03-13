Экс-глава Суджанского района Богачев получил ранение при эвакуации жителей

Бывший глава Суджанского района Курской области Александр Богачев сообщил о своем ранении. Господин Богачев заявил, что получил ранение во время эвакуации жителей Суджи, но его здоровью ничего не угрожает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @bogachev_aleksandr Фото: @bogachev_aleksandr

«Да нормально, жить будем. Сегодня с ребятами вывезли из Суджи 54 человека. Завтра тоже планируем продолжить»,— сказал экс-глава Суджанского района (цитата по «РИА Новости»).

Александр Богачев покинул пост в ноябре 2024 года после недовольства его работой жителями района. Тогда экс-глава заявил, что несмотря на отставку, из Суджи он не уедет и будет волонтером.

«После размышлений и разговора с губернатором, решил сложить полномочия главы района. Для меня это непростой шаг, но уверен, что и в этом я действую в интересах всех жителей нашего района»,— писал господин Богачев в своем Telegram-канале.

12 марта президент России Владимир Путин посетил Курскую область и провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой войск. Глава государства впервые приехал в регион после вторжения в него ВСУ в августе 2024 года.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье» «Пункты назначения».