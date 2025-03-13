Полиция выясняет обстоятельства массовой драки у ресторана в Сочи

Сотрудники полиции Сочи проводят проверку по факту драки между отдыхающими компаниями, которая произошла около ресторана на улице Пластунской. Об этом сообщает пресс-служба УВД курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прибывшие на место происшествия правоохранительные органы установили, что ссора возникла между посетителями кафе. Для выяснения отношений участники конфликта переместились на улицу и разошлись до появления полицейских.

Сейчас ведется расследование, направленное на установление всех участников инцидента и выяснение обстоятельств произошедшего.

Мария Удовик