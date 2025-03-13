Дело о хищениях на «Протоне» вернется в Генпрокуратуру РФ

Свердловский районный суд Перми сегодня вернул уголовное дело в отношении экс- руководителей АО «Протон-ПМ» Генеральному прокурору РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Щенятский

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Дмитрий Щенятский

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Вчера гособвинение поддержало ходатайство защитника экс-директора АО «Протон-ПМ» Дмитрия Щенятского о возврате в прокуратуру уголовного дела о растрате 195 млн руб. Вместе с господином Щенятским в этом преступлении обвинены его бывший зам Валерий Голдобин и три сотрудника ООО «ИКФ „Солвер“». По версии следствия, они похитили деньги, выделенные на поставку оборудования. Подсудимые вину категорически отрицают. В итоге и у защиты, и у обвинения возникли вопросы к выводам технических экспертиз, проведенных в ходе расследования.

Фигуранты настаивают, что оборудование работает уже шесть лет. По словам собеседников, соответствие оборудования техзаданию подтвердила комиссия «Роскосмоса», которая работала на пермском предприятии. Решение по ходатайству суд примет 13 марта.