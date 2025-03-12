На конкурс на строительство поселка под Чишмами пожаловались еще две компании

Уфимские компании «Уралком» и «Служба технического заказчика» (СТЗ) подали жалобу в управление ФАС по Башкирии на организатора конкурса на право застройки рабочего поселка в селе Еремеево Чишминского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», подрядчика для строительства жилого комплекса ищет администрация Чишминского района. В планах районных властей построить до 2026 года 100 индивидуальных жилых домов для сотрудников предприятий, входящих в группу компаний «Таврос». Максимальная цена контракта — 619,2 млн руб., финансирование выделят районный, республиканский и федеральный бюджеты, более 200 млн руб. будет предоставлено из внебюджетных источников. Еще в 317 млн руб. оценивается подведение дорог и коммуникаций.

Итоги закупки подводились 7 марта. На участие в конкурсе было подано девять заявок. Названия претендентов в конкурсной документации не указаны. Четыре заявки были отклонены. Победитель предложил построить поселок за 618 млн руб.

По данным сайта госзакупок, «Уралком» не согласился с отказом комиссии принять заявку компании. Заявитель просит УФАС отменить протоколы рассмотрения оценки вторых частей заявок и итоговый протокол, провести внеплановую проверку допуска других участников конкурса.

Пересмотреть итоги конкурса просит и СТЗ, утверждающая, что комиссия некорректно оценила соответствие заявки конкурсным критериям.

Будут ли рассматриваться жалобы, неизвестно. Ранее УФАС приняло к рассмотрению жалобу ООО «Альянс-строй», не согласившегося с недопуском к конкурсу. По требованию антимонопольного ведомства, процедура подведения итогов была приостановлена.

ООО «Уралком» зарегистрировано в 2014 году, основной вид деятельности — строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. Учредителем компании с уставным капиталом 30,1 млн руб. является Гусен Резванов. По данным Ruspofile, в 2023 году чистая прибыль «Уралкома» составила 13 млн руб. при выручке 1,4 млрд руб.

ООО «Служба технического заказчика» зарегистрировано в 2016 году, занимается деятельностью в области архитектуры. Учредители СТЗ — Марат Гадельшин и Танзиля Восковская (по 50%). До 2018 года управляющей организацией компании было ООО «Госстрой-менеджмент» экс-депутата горсовета Уфы Кирилла Бадикова.

Идэль Гумеров