На территории Сочи обнаружено около 2,6 тысячи оползневых участков

В Сочи насчитывается 2,6 тыс. участков с оползневой опасностью разной степени сложности. Об этом сообщил глава города-курорта Андрей Прошунин в своем отчете перед депутатами Городского собрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Куценко Фото: Андрей Куценко

Оползни на дорогах и в целом на городских территориях становятся все более частым явлением для Сочи. Новые очаги провоцирует практически каждый сильный дождь. В 2024 году режим ЧС муниципального уровня из-за подвижки грунта вводился в городе семь раз.

Пострадавшим выплачиваются компенсации из резервного фонда, параллельно составляется расчет стоимости аварийно-восстановительных работ.

«Однако эти мероприятия очень дорогостоящие, ни городской, ни даже краевой бюджет не могут покрыть потребности города в финансировании на все необходимые противооползневые мероприятия и берегоукрепление. Для этого нужен комплексный подход и отдельная федеральная программа. В этом вопросе мы начали масштабную работу по объединению профессионального сообщества, науки и государственных структур для поиска совместных решений»,— отметил господин Прошунин.

Игорь Ремизов