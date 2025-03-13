Владелец «Сатурн-Р» пояснил продажу своего старейшего автосалона

Выставление на продажу автосалона «Москвич» в Дзержинском районе Перми (ул. Подлесная, 47а) связано с оптимизацией внутри холдинга «Сатурн-Р», пояснил «Ъ-Прикамье» владелец группы Александр Репин. По его словам, для марки «Москвич» здание площадью 7 тыс. кв. м слишком большое. Изначально в нем продавались Renault, и продажи были более массовыми, чем у «Москвича».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: авито Фото: авито

В компании намерены сохранить дилерство и перевести его в другой автосалон. Находившийся в автосалоне покрасочный цех уже был переведен в салон «Сатурна» на шоссе Космонавтов.

Кроме того, как считает Александр Репин, трехэтажное здание на ул. Подлесной сейчас не вполне подходит для продаж авто. Теперь, как считает бизнесмен, автосалоны размещаются в зданиях с максимальной высотой в два этажа.

Напомним, вчера холдинг «Сатурн-Р» выставил на продажу свой старейший салон на ул. Подлесной, 47а. Он был построен в 2004 году. Стоимость актива — 450 млн руб.