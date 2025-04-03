Сегодня исполняется 86 лет ректору МГУ им. М. В. Ломоносова, академику РАН, Герою Труда РФ Виктору Садовничему

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Садовничий

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Виктор Садовничий

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Его поздравляет специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев:

— Уважаемый Виктор Антонович! От всей души поздравляю Вас с днем рождения! Ваш вклад в развитие российской науки, образования и укрепление академических традиций трудно переоценить. Под Вашим руководством Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, отметивший в этом году свое 270-летие, стал не только символом высочайшего уровня знаний, но и настоящей кузницей кадров, определяющих будущее нашей страны. Ваша энергия, преданность делу и умение вдохновлять людей на великие свершения служат примером для всех нас. Благодаря Вашей мудрости и стратегическому видению отечественная наука продолжает двигаться вперед, открывая новые горизонты и укрепляя позиции России на мировой арене. Ваша деятельность способствует сохранению и развитию международных связей в сфере науки и технологий, создавая прочный фундамент для сотрудничества, обмена знаниями и совместных открытий, которые служат прогрессу всего человечества. Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых успехов во всех начинаниях! Пусть каждый день приносит радость, а Ваши идеи и проекты находят воплощение, даря миру новые открытия. Спасибо за Ваш труд, за Вашу веру в науку и за тот огромный вклад, который Вы вносите в развитие нашей страны и укрепление ее роли в глобальном научном сообществе.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»