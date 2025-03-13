Жителя Сочи приговорили к 8 годам колонии за смертельное избиение соседа

Лазаревский районный суд Сочи вынес приговор 50-летнему местному жителю, признанному виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствием установлено, что 27 августа 2024 года в квартире в поселке Дагомыс подсудимый распивал спиртные напитки со своим 60-летним соседом. В ходе возникшего конфликта сочинец нанес не менее 11 ударов руками и ногами по голове, лицу и туловищу потерпевшего. В результате полученной закрытой черепно-мозговой травмы сосед скончался.

Суд приговорил подсудимого к восьми годам заключения в исправительной колонии строгого режима.

Мария Удовик