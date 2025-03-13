Северная железная дорога готовит инфраструктуру к весеннему паводку

Перед началом ледохода и паводка СЖД проводит специальную подготовку железнодорожного пути и других объектов инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СЖД Фото: Пресс-служба СЖД

Железнодорожники осматривают мосты и водоотводные сооружения, участки со сложными геологическими условиями. Под наблюдение взяты потенциально опасные по размывам места. Локомотивные бригады будут проявлять особую бдительность при прохождении этих участков. Организовано 49 временных водомерных постов для отслеживания уровня воды в реках. На большинстве из них еще наблюдается ледостав.

Ведется очистка от снега и льда водопропускных и водоотводных объектов, малых мостов. На территории дороги это более полутора тыс. километров кюветов, 4,7 тыс. километров водоотводных канав, более 4,7 тыс. водопропускных труб и малых мостов. Эта работа будет продолжаться до конца апреля в зависимости от местных погодных условий.

Создан запас материалов и инструментов для предупреждения размывов пути и оперативной ликвидации последствий в случае, если размыв произойдет. Готовятся вагоны с бутовым камнем, щебнем, шпалами, лесом и специнструментами. На СЖД из 165 таких вагонов формируется 19 специальных противоразмывных поездов. Они распределены по станциям на всем протяжении дороги от Ярославля до Лабытнанги. Кроме того, подготовлен резервный состав со щебнем из 30 вагонов-самосвалов.

ОАО «РЖД» — филиал Северная железная дорога