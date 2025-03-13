В аэропортах Саратова и Волгограда введены временные ограничения на полеты

С 07:45 мск в аэропорту Саратов (Гагарин) введены временные ограничения на прием и отправление авиарейсов. Причина — обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов. В 08:00 ограничения были введены аэропорту Волгограда (Гумрак).

«Воздушная гавань временно не работает на прием и отправку рейсов»,— сообщили в пресс-службе Росавации. Подробности и сроки возобновления работы не уточняются.

Сегодня ночью этот аэропорт уже ограничивал работу по соображениям безопасности. Также этой ночью ограничения вводились в Волгограде, но потом были сняты.

Материал обновлен в 8:23, добавлена информация о работе аэропорта Волгограда.