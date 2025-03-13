Бастрыкин хочет знать, когда расселят аварийный дом в Переславле

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить об итогах проверки, проводимой из-за нерасселения аварийного дома в Переславле-Залесском Ярославской области. Об этом сообщили в информационном центре СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Информационный центр СК России Фото: Информационный центр СК России

В сообщении центра говорится, что 75-летний переславец живет в многоквартирном доме на улице Свободы, построенном в 1926 году. Пять лет назад здание признали аварийным, сейчас в нем рушатся несущие конструкции, фундамент и межэтажные перекрытия. При этом мер по переселению пенсионера не предпринимается. Следователи проводят проверку.

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ярославской области Александру Бессмельцеву доложить об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки – о принятом решении»,— говорится в сообщении центра.

В центральном аппарате поставили ход проверки на контроль.

Алла Чижова