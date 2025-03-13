Проект электрокроссовера e-Neva заморожен из-за отсутствия финансирования

Производство электрического кроссовера e-Neva, разрабатываемого концерном ВКО «Алмаз-Антей», отложено на неопределенный срок. Как сообщили источники «Ъ», проект не получил финансирования, а военное предприятие сосредоточено на выполнении основных задач.

Планировалось, что e-Neva будет выпускаться с 2026 года на бывшем заводе Toyota в Шушарах. Однако завод перешел под управление НАМИ, а производственные мощности зарезервированы для выпуска автомобилей Aurus. В «Алмаз-Антее» отказались от комментариев, но источники утверждают, что концерн не обладает ни средствами, ни компетенциями для реализации проекта.

Электрокроссовер e-Neva разрабатывался с 2021 года как часть стратегии увеличения доли гражданской продукции. В 2022 и 2023 годах проект презентовали первому вице-премьеру Денису Мантурову и президенту Владимиру Путину. Однако, по данным «Ъ», в 2023 году переговоры с потенциальным индустриальным партнером провалились.

В Минпромторге заявили, что проект e-Neva остается на стадии концепта, и ведомство готово рассмотреть его развитие при наличии проработанной стратегии.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «е-Neva не потянула».