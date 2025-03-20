«Российские компании открыты технологическому прогрессу»

С быстрым развитием цифровизации в России для бизнеса открываются новые возможности, при этом возникают и новые, порой неожиданные вызовы. Какие технологичные решения предлагает компаниям телеком-отрасль, в интервью «Деньгам» рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» Наталья Талдыкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» Наталья Талдыкина

Фото: предоставлено пресс-службой МегаФона Директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» Наталья Талдыкина

Фото: предоставлено пресс-службой МегаФона

— Каким был 2024 год для B2B-направления «МегаФона»? Какие продукты в фокусе, какие показали наибольший прирост?

— В 2024 году «МегаФон» продолжил интенсивное развитие в секторе B2B. Мы активно участвовали в повестке как бизнеса, так и государства по цифровизации деятельности и импортозамещению ключевых решений.

В прошлом году продуктовые направления B2B-сектора показали ощутимый рост как по выручке, так и по числу клиентов. Почти на четверть по сравнению с 2023 годом увеличилась выручка аналитических сервисов на основе big data, на треть — VAS-услуг, схожий рост видим по цифровой рекламе. Эти направления занимают весомую долю в потребительской корзине корпоративных клиентов «МегаФона». Также стоит отметить высокий спрос на решения в области кибербезопасности — выручка от их реализации в два раза превысила общий рост рынка в 2024 году.

Резюмируя, можно сказать, что наш фокус на развитии в нескольких областях: кибербезопасность, облачные решения, цифровая реклама, цифровизация производственных процессов на базе частных сетей и, разумеется, оказание услуг связи корпоративным клиентам.

— Как меняется востребованность сервисов кибербеза? Какие тренды можно выделить?

— Если в 2022 и 2023 годах организации, подвергавшиеся кибератакам, реагировали на них разбором последствий, в 2024 мы увидели всю серьезность их намерений по выстраиванию реально работающей защиты. Об этом говорит увеличение доли расходов компаний на кибербез, более тщательный подход к выбору решений, вовлеченность топ-менеджмента и ориентация на результат. Сегодня мы видим рост спроса на сервисы информационной безопасности, с одной стороны, и дефицит квалифицированных кадров, который требует привлечения внешней экспертизы,— с другой.

Сам ландшафт киберугроз особо не изменился: как и в прошлые годы, превалируют DDoS-атаки, вирусы-шифровальщики, трояны, телефонное мошенничество. Но общий объем правонарушений с использованием интернет-технологий, к сожалению, продолжает увеличиваться. Так, в 2024 году, по данным Следственного комитета РФ, было зарегистрировано 765,4 тыс. преступлений, что на 13,1% больше, чем годом ранее. С 2018 года их количество увеличилось более чем в семь раз. Поэтому защита в области информационной безопасности жизненно важна как для каждого отдельного человека, так и для любых государственных и бизнес-структур.

Атаки на компании нередко начинаются с социальной инженерии или фишинговой рассылки. Чтобы сотрудники не стали слабым звеном бизнеса, необходимо повышать их осведомленность в области информационной безопасности. Например, наша платформа Security Awareness позволяет не только обучить персонал, но и проверить полученные знания при помощи имитированных фишинговых атак. Так, внедрение платформы у одного нашего клиента — крупного производителя удобрений — позволило снизить количество успешных фишинговых атак в четыре раза, сократить расходы на анализ защищенности на 40%, а также зафиксировать отсутствие утечек информации в течение трех лет после внедрения платформы.

За высоким спросом на услуги в области кибербезопасности стоит наша экспертиза, доступность решений, а также круглосуточная поддержка, которую мы предлагаем каждому клиенту.

— Эксперты рынка говорят о росте спроса на облачные услуги. Насколько они востребованны?

— Сегодня бизнес независимо от своего размера пользуется облачной инфраструктурой. Ее можно назвать базой для цифровизации, поэтому направление развивается высокими темпами. По данным нашего совместного исследования с ORO, внедрение облачных решений в бизнес-процессы позволило 90% компаний реализовать гибкий подход к хранению данных и запуску приложений, 40% смогли добиться стратегических изменений или получить бизнес-преимущество.

В этом контексте использование наших разработок — в первую очередь решения «МегаФон Облако» — позволяет задействовать весь спектр преимуществ этой технологии как с точки зрения управления данными, так и с точки зрения их защиты. «МегаФон Облако» аттестовано по наивысшему уровню защищенности персональных данных (УЗ-1) и соответствует максимальным требованиям к информационной безопасности (К1).

— Направление AdTech активно развивалось все последние годы. Что с ним сейчас и какие тренды для него характерны?

— Среди трендов в сфере цифровой рекламы можно выделить применение искусственного интеллекта (ИИ), который помогает в создании рекламных креативов и текстов, а также использование продвинутой аналитики на основе больших данных. В 2024 году нашими маркетинговыми инструментами на основе big data воспользовались десятки тысяч корпоративных клиентов, примерно треть из них — малый бизнес.

Еще среди трендов можно выделить персонализацию контента. Дело в том, что потребителей утомили однообразные рекламные посылы и заходы, поэтому многие рекламодатели стремятся к адаптации контента под пользователей. Платформа «МегаФон Таргет» позволяет сегментировать аудиторию по параметрам на основе обезличенных данных и использовать различные каналы коммуникации с наиболее релевантными рекламными сообщениями. В 2024 году мы добавили новый рекламный канал Telegram Ads для размещения рекламы в режиме реального времени в Telegram-каналах.

— Насколько активно внедряет цифровые сервисы малый бизнес?

— Малый бизнес осознает важность цифровых решений. Для 74% компаний цифровизация является неотъемлемой частью развития. Более половины (54%) используют цифровые решения для ведения и поддержки бизнес-процессов (чаще всего ЭДО и CRM-системы), 46% — для рекламы, продвижения и взаимодействия с клиентами (среди наиболее востребованных — сервисы цифровой рекламы и коммуникационные рассылки), 37% — для построения и модернизации IT-инфраструктуры и ПО, где на первом месте облачное хранение данных.

Также тут интересно отметить, что малый бизнес предпочитает самостоятельно разбираться в том, как пользоваться сервисами,— только 38% компаний, согласно совместному исследованию «МегаФона» и агентства ORO, отдают решение задач на аутсорс.

В России, по данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС на февраль текущего года, зарегистрировано 6,37 млн субъектов микробизнеса против 250 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. Представители микробизнеса заинтересованы во внедрении различных цифровых сервисов, и потенциал развития на этом рынке огромен. Прирост новых клиентов среди представителей микробизнеса составил в «МегаФоне» 10% год к году. Однако отдельные продукты показывают значительно более высокую динамику, среди них те же облачные решения и сервисы в области кибербезопасности, видеонаблюдение, цифровая реклама.

— Крупный бизнес уже прошел этап знакомства с возможностями, которые предоставляет закрытый контур PrLTE. Появились ли новые индустрии, заинтересованные в их внедрении?

— Действительно, можно сказать, что пилотирование и оценка эффективности PrLTE позади. Сегодня потребителями услуг становятся не только горно-обогатительные предприятия, первопроходцы внедрения технологии, но и транспортные, логистические компании, представители топливно-энергетического комплекса. Увеличению спроса на частные сети продолжает способствовать внедрение IoT и M2M-решений.

«МегаФон» видит интерес к возможностям частных сетей со стороны портовых предприятий, поэтому нами разработана концепция цифрового порта. Основной задачей внедрения частной сети здесь является создание единого цифрового ландшафта, интегрирующего все бизнес-процессы. В закрытом контуре единой коммуникационной платформы промышленные порты могут решать такие задачи, как экологический мониторинг, контроль автопарка, видеонаблюдение и видеоаналитика, автоматизация систем наружного освещения.

Одним из главных преимуществ применения частных сетей и других цифровых решений для них является оптимизация процессов обработки грузов и, как следствие, увеличение пропускной способности порта без дополнительных инвестиций в инфраструктуру. Они также позволяют снизить издержки на ремонт оборудования, повысить безопасность и эффективность работы. Получив данные по загруженности терминалов и погодным условиям, единая коммуникационная платформа автоматически скорректирует планы и изменит маршруты передвижения грузов по территории порта, чтобы минимизировать время на их транспортировку. Такой подход может увеличить скорость оборачиваемости судов на 30% и значительно повысить грузооборот.

Также на базе LTE можно реализовать транкинговую связь нового поколения. Она позволит компаниям и оперативным службам вести коммуникацию с сотрудниками в любых условиях и координировать проводимые ими работы.

— Какие вы видите перспективы развития направления? Какие технологии и сервисы будут востребованы в В2В-сегменте в ближайшие пять лет?

— Мы видим, что российские компании открыты технологическому прогрессу. К тому же курс на цифровизацию поддерживается на государственном уровне. В результате все больше компаний независимо от своего размера заинтересованы в использовании новых сервисов, мы же, со своей стороны, постоянно совершенствуем свои решения, чтобы гибко отвечать на запросы бизнеса.

Если говорить предметнее о трендах ближайших лет, я бы выделила следующие. Инвестиции в защиту данных и сервисы кибербеза продолжат расти. На рост вложений влияет агрессивность цифровой среды, подорожание ИБ-софта и увеличение массивов данных, с которыми работает бизнес.

Востребованность платформенных решений и активное применение ИИ можно назвать «мегатрендами». Платформы представляют собой полностью интегрированные решения с набором сервисов и одним центром компетенций и ответственности за все компоненты, что, безусловно, удобно для бизнеса.

ИИ — ключевая технология сегодня, меняющая рынок и подходы. Постепенно ИИ начнет брать на себя новые функции и выполнять задачи с большей степенью автономности. Для обеспечения прозрачности работы ИИ компании будут развивать платформы для управления искусственным интеллектом и уделять особое внимание вопросам соблюдения ими стандартов безопасности и этики.

Рынок облаков будет прирастать двузначными темпами. Тренду способствует ограниченное количество готовой инфраструктуры, рост ее стоимости и логистики, а драйверами являются развитие ИИ и растущий уровень безопасности отечественных решений. Крупные заказчики будут отдавать предпочтение гибридным облакам, которые сочетают преимущества публичных и корпоративных облаков — в частности, контроль ИТ-инфраструктуры с удобством и привлекательной экономикой публичных облачных сервисов.

Параллельно с развитием ИИ доверительное взаимодействие с клиентами становится основой построения клиентского опыта и создания успешных конкурентоспособных бизнес-моделей. По мере демократизации технологий взаимодействие между людьми будет становиться все более ценным, возрастет запрос на эмоциональное вовлечение. И модель общения «человек—человек» будет не просто более востребованной, но и премиальной.

Аркадий Кадиев