В подмосковной Дубне задержали замглавы администрации Павла Гришина

Правоохранительные органы задержали заместителя администрации города Дубна Павла Гришина, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация г.о. Дубна Фото: Администрация г.о. Дубна

РБК со ссылкой на источники утверждает, что Павла Гришина подозревают в присвоении и растрате (ст. 160 УК РФ). По данным собеседника издания, дело касается незаконного премирования на прошлом месте работы задержанного — АО «Производственно-техническое объединение городского хозяйства» (АО ПТО ГХ).

Также в рамках дела о служебном подлоге (ст. 292 УК РФ) следствие опросило экс-руководителя ПТО ГХ Алексея Строгова, руководившего компанией с 2022 по 2024 год. Следствие считает, что он принял на работу сотрудника с поддельным дипломом об образовании и назначил его начальником отдела аппарата управления. Позже работник стал главным инженером аппарата управления.

Павел Гришин занимает пост замглавы администрации с 2022 года и курирует вопросы жилищно-коммунального хозяйства. С 2018 по 2022 год он работал гендиректором ПТО ГХ.

Никита Черненко