В Новороссийске предстанет перед судом обвиняемый в поджоге «Пионерской рощи»

В Новороссийске суд вынесет решение по делу о поджоге особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Пионерская роща». Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Новороссийску.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД России по Новороссийску Фото: УМВД России по Новороссийску

Согласно материалам уголовного дела, в августе 2024 года 42-летний житель Новороссийска поджег несколько тополей на участке особо охраняемой природной территории «Пионерская роща». В результате городской администрации был причинен ущерб на сумму свыше 300 тыс. руб.

Также была установлена причастность обвиняемого к незаконному хранению наркотиков. Правоохранители изъяли из гаража злоумышленника полимерный контейнер с марихуаной общей массой около 35 гр.

В отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело в ч. 4 ст. 261 и ч. 1 ст. 228 УК РФ (Уничтожение или повреждение лесных насаждений и незаконный оборот наркотиков). Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Алена Воробьева