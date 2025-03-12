Траты сочинцев на ювелирные изделия к 8 марта увеличились на 18%

В Сочи за первую пятидневку марта горожане потратили на ювелирные украшения перед 8 марта 2025 года на 18% больше, чем годом ранее. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в аналитическом центре Sokolov.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Средний чек покупки составил 11,4 тыс. руб., а максимальная сумма была отмечена 5 марта — 14,9 тыс. руб. В день праздника реализация ювелирных изделий в количественном выражении через розничную сеть возросла в шесть раз по сравнению с началом месяца.

Наибольшей популярностью у сочинцев пользовались серьги (прирост 64%), кольца (68%) и колье (86%). В этом году особым спросом пользовались изделия из красного золота, продажи которых выросли на 82%. Украшения из белого золота показали увеличение на 53%, а из серебра — на 10%.

Среди камней лидерами стали бриллианты с приростом в 31%, однако самый значительный скачок интереса наблюдался к полудрагоценным камням (+130%) и прочим драгоценным камням (+183%).

Мария Удовик