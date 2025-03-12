«Шахтоуправление "Обуховская"» требует 13 млрд рублей с компаний украинского олигарха Ахметова

Донское угледобывающее АО «Шахтоуправление "Обуховская"» заявило в ростовский арбитражный суд иск с требованием о взыскании 12,9 млрд руб. с компаний, входящих в холдинги System Capital Management и DTEK украинского бизнесмена Рината Ахметова. Информация о поступлении иска есть на сайте суда. Подробности требования пока не опубликованы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Предположительно, речь может идти о погашении задолженности за поставку угля, который поставляла «Обуховская». В прошлом году донское предприятие отсудило у швейцарской «дочки» DTEK $146,6 млн. Эти деньги являются задолженностью за поставку угля в 2021-2022 годах. В то время АО «Шахтоуправление "Обуховская"» также принадлежало структурам Ахметова, и продавало свой уголь через швейцарскую компанию.

После смены собственника в АО «Шахтоуправление "Обуховская"» его новое руководство заявило иск о взыскании долга, а бывший гендиректор предприятия Денис Азаров стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту уклонения от репатриации валютной выручки.

По версии следствия, неустановленные лица из числа руководителей и бенефициаров System Capital Management и DTEK в 2022 году организовали переуступку имевшейся на тот момент задолженности швейцарской «дочки» DTEK перед АО «Шахтоуправление "Обуховская"». Злоумышленники заключили от имени АО фиктивные договоры уступки прав требования в пользу «своих» юрлиц. Фактически же денежные средства в счет оплаты дебиторской задолженности за поставки угля в размере $146,6 млн в АО «Шахтоуправление "Обуховская"» не поступили.

АО признано в уголовном деле потерпевшей стороной.

АО «Шахтоуправление “Обуховская”» находится в Зверево. Структуры DTEK приобрели его в 2012 году (вместе с АО «Донской антрацит»). В мае 2022 года стало известно, что обе донские угледобывающие компании за долги перешли к Сбербанку, который затем продал их за $230 млн кипрской фирме Valleyton Investments.

По данным «Интерфакса», в июне 2024 года АО "Лучшее решение" (Москва) выкупило 100% акций АО "Донской антрацит" и АО "Шахтоуправление Обуховская" у кипрской фирмы Fabcell Ltd.

Сергей Иванов