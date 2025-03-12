В Перми на торги выставили участок с долгостроем на улице Адмирала Ушакова

Фонд развития территорий, созданный правительством РФ, объявил торги по продаже в Перми земельного участка с долгостроем на ул. Адмирала Ушакова, 34. Как указано в документации к торгам на сайте фонда, приобрести предлагается площадку в 1,4 тыс. кв. м с видом разрешенного использования под многоквартирные дома со встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения на нижних этажах. Объект незавершенного строительства по этому адресу имеет площадь 12,4 тыс. кв. м. Начальная стоимость лота составляет 68,9 млн руб. Заявки на участие в аукционе принимают до 4 апреля, тогда же состоятся и торги.

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Застройщиком дома «Ушаков» являлось ООО «А-Технология». По планам девелопера, дом должен был быть 25-этажным, рассчитанным на 159 квартир площадью 6,2 тыс. кв. м.

О том, что дольщики проблемного объекта по ул. Адмирала Ушакова, 34, получат страховые выплаты за нарушение застройщиком своих обязательств, в краевом правительстве сообщали в 2019 году. Девелопер неоднократно переносил срок сдачи дома, но так и не ввел его в эксплуатацию. В 2019 году решением Арбитражного суда Пермского края в отношении застройщика объекта ООО «А-Технология» ввели процедуру конкурсного производства.

В Kartoteka.ru указано, что ООО «А-Технология» зарегистрировано в Перми в 2005 году, сейчас компания ликвидирована. Единственным учредителем компании является Анастасия Папашвили. Раньше госпожа Папашвили возглавляла ООО «А-Технология» и ООО «Оланджо» (а также была соучредителем ООО; деятельность по обработке данных). Сейчас конкурсным управляющим общества указан Андрей Котельников.