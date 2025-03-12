Starlink подписала соглашения с двумя крупнейшими операторами связи Индии

Starlink заключила сделки сразу с двумя индийскими операторами связи, чтобы в будущем предоставлять здесь услуги спутникового интернета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters

Сегодня компания Илона Маска заключила соглашение с Reliance Jio миллиардера Мукеша Амбани, сообщает Reuters. Крупнейший телекоммуникационный оператор Индии будет продавать оборудование Starlink в своих розничных магазинах. Таким образом, американская компания получит сразу тысячи точек сбыта своей продукции по всей стране. А накануне было подписано соглашение с Bharti Airtel — вторым по величине оператором связи в стране.

При этом оба соглашения предполагают исполнение их условий только в случае, если Starlink получит разрешение властей Индии на предоставление услуг спутниковой связи. Компания Илона Маска подала соответствующую заявку еще в 2022 году, но решение по этому вопросу до сих пор принято не было.

Кирилл Сарханянц