ФСИН: в России за решеткой находятся 30 тысяч иностранцев

В российских учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) выросла «концентрация иностранцев», сообщил глава ФСИН Аркадий Гостев. По состоянию на 1 января в 2025 года в местах лишения свободы находятся более 30 тыс. иностранцев, 69,5% из них — граждане стран Средней Азии.

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«В совокупности представленные данные свидетельствуют об увеличении рисков осложнения оперативной обстановки в учреждениях, которые в ряде случаев переросли чрезвычайные происшествия, такие как побеги и захваты заложников»,— сказал господин Гостей, выступая на коллегии ФСИН (цитата по «РИА Новости»).

Глава ведомства отметил, что ФСИН уже принял необходимые меры в этом направлении и акцентирует внимание на угрозах совершения преступлений «спецконтингентом».

16 июня 2024 года в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону шестеро заключенных взяли в заложники двух сотрудников ФСИН. Один из захватчиков называл их «моджахедами "Исламского государства"» (ИГ, признано террористической организацией и запрещено в России). В ходе штурма четверо преступников были убиты, двое выживших в июле—августе осуждены на 20 и 23 года колонии. Заложники не пострадали.

В конце прошлого года МВД отчитывалось, что за январь—ноябрь 2024 года мигранты и лица без гражданства совершили на 2,1% меньше преступлений в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Число тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось на 3,9%. Фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью стало на 11,1% меньше. Также на 4,5% реже совершались убийства и покушения на убийства.

Полина Мотызлевская