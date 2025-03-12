«Ретроспектива охватит всю широту карьеры Ай Вэйвэя»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич продолжает рассказ о самых интересных и примечательных экспозициях, открывающихся в марте по всему миру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ralph Orlowski / Reuters Фото: Ralph Orlowski / Reuters

Продолжаем разговор о самых интересных весенних выставках, открытых по миру. «Ай, бунтарь: искусство и активизм Ай Вэйвэя» в Художественном музее Сиэтла. Разбитая древняя китайская керамика, шедевры истории искусства, сделанные из Lego, фотографии средних пальцев, поднятых перед памятниками,— вот некоторые из работ Ай Вэйвэя, которого любят в США. Хотя его ранние работы, в которых обсуждались такие щекотливые вещи, как полицейское насилие, цензура и СПИД, никогда не получали здесь такого же внимания. Это делает эту ретроспективу из 130 работ, которая охватит всю широту карьеры Вэйвэя, обязательной для посещения. Открывается выставка 12 марта.

А вот и классика. «Миф и мрамор: Древнеримская скульптура из коллекции Торлония» в Чикагском институте искусств. Выставки одной коллекции могут быть удачными или неудачными, но, как правило, они не очень примечательны. Не в этом случае: обзор потрясающей коллекции древнеримских скульптур, собранных семьей Торлония, которая редко покидала Италию. Выставлявшиеся уже в других местах Европы около 60 скульптур из коллекции теперь направляются в США. Экспозицию можно будет посетить с 15 марта.

«Трейси Эмин: Секс и одиночество» в Палаццо Строцци, Флоренция. Выставка одной из ярких представительниц движения YBA (Young British Artists). Интимность — один из основных интересов британской художницы. Однако даже если ее работы намекают на сексуальность, они не всегда сексуальны: она обычно исследовала одиночество, которое чувствовала, даже находясь в компании другого человека. Будут показаны 60 работ, которые включают картины, скульптуры, вышитые изделия и ее любимые неоновые инсталляции. Открытие пройдет 16 марта.

И еще одна из YBA — «Дженни Савиль: Взгляд» в музее Альбертина в Вене. Когда Савиль начала изображать фигуры монументальных женщин в 1990-е, она «хотела создавать картины, которые были бы о том, чтобы видеть тела с разных сторон одновременно: вы можете видеть части своего тела, о существовании которых вы даже не подозревали». С тех пор ее живописные практики были посвящены изображению тел, которые одновременно опровергают традицию и отдают ей дань уважения. Выставка работает с 21 марта.

Дмитрий Буткевич