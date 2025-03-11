Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о выставках Ансельма Кифера в Амстердаме и Микеланджело Караваджо в Риме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yara Nardi / Reuters Фото: Yara Nardi / Reuters

Понятно, что поездки по миру сейчас для российских граждан немного затруднены, однако давайте все же посмотрим, какие крупные выставочные проекты предлагает нам заграница. Они разные: и из области контемпорари, и из классики. Только что, 7 марта, открылись сразу два проекта из обоих сегментов. «Ансельм Кифер – Sag mir wo die Blumen sind (Скажи мне, где цветы)» в музее Стеделийк и Музее Ван Гога в Амстердаме. А еще «Караваджо 2025» в палаццо Барберини, это уже в Риме.

Это большой год для Ансельма Кифера — немецкого художника, известного своими громадными картинами, скульптурами и инсталляциями, посвященными травме, все еще не забытой художником со времен Второй мировой войны. В преддверии огромной ретроспективы его работ в США, которая пройдет в Сент-Луисе этой осенью, эта двухчастная выставка охватывает два самых важных музея Амстердама. Музей Ван Гога разместит массивные холсты Кифера рядом с полотнами Винсента Ван Гога, в то время как Музей Стеделийк продемонстрирует некоторые из самых грандиозных инсталляций Кифера, включая новую, которая заполнит целую лестницу. Выставки открыты до 9 июня.

Микеланджело Караваджо никогда, наверное, не выйдет из моды, но есть основания полагать, что сейчас интерес к этому художнику эпохи барокко выше, чем в другие исторические моменты. Например, есть такое мнение: мрачность картин Караваджо побуждает задуматься о несправедливости всех видов, а ее в мире сейчас, безусловно, много. Вот почему выставка, организованная в честь юбилея католической церкви в 2025 году, может вызвать отклик. Это не совсем ретроспектива, поскольку галерея Уффици во Флоренции и другие итальянские учреждения не выдают некоторые из своих драгоценных полотен римлянам. Но палаццо Барберини выставил для выставки несколько великих работ Караваджо, хранящихся за рубежом, среди которых будет картина «Шулеры» (1595 года), которая редко покидает Художественный музей Кимбелла в Форт-Уэрте, штат Техас. Посетить экспозицию можно до 6 июля. А я продолжу рассказ о выставках весны в следующий раз.

Дмитрий Буткевич