В Ярославской области выросло потребление электричества

В Ярославской области в 2024 году потребление электроэнергии составило 6,208 млрд кВт·ч, что больше показателей 2023 года на 5,2%. Об этом сообщили в филиале ПАО «Россети Центр» — «Ярэнерго».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Больше всего электроэнергии потратили в Ярославле — 56,6 млн кВт·ч, что больше на 5%, чем в 2023 году. В лидерах также Ярославский район, там объем отпуска электроэнергии составил 37 млн кВт·ч — +11%.

По данным «Ярэнерго», больше электроэнергии стали потреблять предприятия нефтяной промышленности, железнодорожного комплекса и само население. Здесь рост в основном произошел в крупных городах и в районах рядом с ними.

Алла Чижова