В больницах остаются шесть пострадавших при атаке БПЛА на Подмосковье

В больницах Московской области остаются шесть пострадавших во время массированной атаки беспилотников на регион 11 марта, среди госпитализированных — двое детей, сообщил РБК помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. В крайне тяжелом состоянии находится 43-летняя женщина, у нее множественные осколочные ранения грудной клетки.

13 человек, включая одного ребенка, находятся под амбулаторным наблюдением врачей, отметил господин Кузнецов.

В ночь на 11 марта средства ПВО по всей России сбили 337 БПЛА. Над Москвой и Подмосковьем был сбит 91 беспилотник. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что наибольшее число пострадавших и разрушений в результате атаки зафиксировано в трех муниципалитетах — Видном, Домодедово и Раменском. По данным Минздрава, погибли трое мужчин, все они получили ранения возле предприятия «Мираторг» в Домодедово.

Подробнее — в материале «Ъ» «Атака дронов задела мирные цели».

Полина Мотызлевская