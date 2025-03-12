Владелец Berschka и Zara завершил год с рекордной прибылью

Чистая прибыль Inditex Group по итогам 2024 финансового года (завершился 31 января) выросла на 9% и достигла рекордных €5,87 млрд, следует из финансового отчета испанской компании.

Inditex владеет марками Zara, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti и др. В сообщении компании отмечается, что достичь исторического результата удалось за счет не только роста продаж, но и оптимизации розничной сети, а также благодаря инвестициям в улучшение логистики.

Выручка группы по итогам прошлого года составила €38,6 млрд, что на 7,5% больше показателя за 2023 год. При этом компания отметила, что ее весенне-летняя коллекция была хорошо воспринята покупателями, а продажи в период с 1 февраля по 10 марта выросли на 4% в годовом исчислении. При этом аналитики ждали роста продаж на 7–8% в этот период, а потому акции Inditex после публикации отчетности просели в цене на 8%.

Кирилл Сарханянц