Вернутся с песней

Американский рэпер Оффсет, бывший участник группы Migos, объявил о намерении 18 апреля выступить на московской площадке MTS Arena. В 2022 году концерты в России поп-музыкантов из «недружественных» стран сократились на 99%. Можно ли считать тенденцией ряд выступлений хип-хоп артистов, организованных российскими промоутерами, выяснял Игорь Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Американский рэпер Оффсет собирается выступить в Москве в апреле

Фото: Prince Williams / Getty Images Американский рэпер Оффсет собирается выступить в Москве в апреле

Фото: Prince Williams / Getty Images

Выступление Оффсета (Киари Кендрелл Сифус) не стало бы большой новостью, если бы не его контракт с легендарной компанией Motown, которая, в свою очередь, является частью Universal Music Group, прекратившей деятельность в России после начала специальной военной операции. Кроме того, в прошлом Оффсет — член трио Migos, известнейшего хип-хоп- и трэп-коллектива 2010-х, распавшегося в 2022 году после того, как один из его участников, Тэйкофф, был застрелен в боулинге.

На счету Оффсета не только достижения в составе Migos, но и несколько собственных песен на высоких позициях в чарте Billboard.

В том числе номинированный на Grammy трек «Clout» — дуэт с Карди Би, которая была его женой с 2017 по 2024 год.

В отличие от звезд хардкор-рэпа 1990-х Onyx, «сбитых летчиков», которые, не останавливаясь, гастролируют по России, Оффсет — актуальный персонаж хип-хоп сцены, постоянно взаимодействующий с первыми лицами жанра: Трэвисом Скоттом, Фьючером, Янгом Тагом.

Вероятно, именно поэтому грядущим гастролям артиста посвятила статью английская газета The Guardian. Издание обратило внимание на то, что Оффсет едет в Россию, несмотря на отсутствие Universal на здешнем рынке. Компания не занимается организацией концертных туров, однако Universal и тем более Motown дорожат своей репутацией. Тем не менее 28 февраля в столичном VK Stadium выступил еще один рэпер—клиент Universal. Это пятикратный номинант на Grammy ДаБэйби, который называл себя сторонником Дональда Трампа. Оффсет поддерживал на выборах Камалу Харрис, а Илона Маска называет не иначе как «расистской сукой». Эти факты The Guardian упомянула в своей публикации, связав их с новостями о возможном снятии американских санкций с России.

Утверждать, что рэперы совсем вне политики,— преувеличение.

Тем не менее так обосновывает готовность звезд хип-хопа ехать в Россию организатор гастролей ДаБэйби и Оффсета генеральный директор концертного агентства Say Agency Анна Субчева: «Именно артисты рэп-жанра — самые неполитизированные исполнители. Большинство из них, если вы посмотрите их интервью, говорят, что они про музыку, про искусство, но никак не о политике». Госпожа Субчева сообщила “Ъ”, что концертная деятельность ни под какими санкциями не находится, а для настоящего артиста в гастролях в России нет никаких рисков, так как «зритель — он в любой стране зритель». «Для примера вам скажу,— говорит промоутер,— что после того, как о нашем концерте Оффсета написала The Guardian, мы получили коллективную заявку из Франции на 50 билетов. Какой же тут риск для репутации? Одна польза».

В то же время глава концертного агентства TCI, многолетний российский партнер Rammstein и других стадионных групп Эдуард Ратников считает, что санкции оказывают прямое влияние на его бизнес.

Он полагает, что основной гастрольный контент, рассчитанный на большие площадки, вернется в Россию, только когда будут сняты основные санкции: «Если вы принимаете деньги у санкционной стороны, вы тоже рискуете попасть под санкции». Это касается как открытых концертов, так и частных или корпоративных мероприятий. Что до гастролей рэперов как тренда на улучшение ситуации, господин Ратников не считает, что есть повод для оптимизма: «Никто к нам еще не поехал, вы видите ренегатов, которых отключили от цивилизованных рынков, и рэпер ДаБэйби в их числе».

У ДаБэйби до Москвы в этом году было три концерта в США, сейчас в анонсах — всего два выступления. Оффсет гастролирует чуть более активно: в 2024 году покатался по США и Европе, заехал в Латвию и даже в Корею. В этом году он готовится выпустить новый альбом, но концертный тур пока не анонсировал.

Анна Субчева смотрит в будущее с оптимизмом. В ближайшее время агентство собирается анонсировать концерты еще нескольких гастролеров.

Однако и с ее точки зрения полное восстановление международного сегмента гастрольного рынка возможно только спустя два года после снятия всех санкций.

Чего точно не стоит ждать, так это приезда суперзвезды хип-хопа Канье Уэста, который неоднократно заявлял о желании выступить в России и даже ознакомился с местной инфраструктурой, когда приезжал на день рождения дизайнера Гоши Рубчинского. После резких заявлений и скандалов последнего времени у Канье Уэста возникли проблемы с менеджментом, а вести переговоры с таким артистом как с частным лицом очень рискованно. Непонятно, в какой юрисдикции судиться, если рэпер-скандалист вдруг передумает. При этом все игроки гастрольной индустрии в беседах с “Ъ” сходятся в одном: многие артисты все еще любят российскую публику и ждут, когда будут сняты санкции, чтобы вернуться.