Porsche ухудшил прогноз на 2025 год на фоне падающей прибыли

Операционная прибыль Porsche по итогам 2024 года упала на 22,6%, до €5,64 млрд, следует из отчета германского автопроизводителя. А рентабельность продаж едва дотянула до нижнего порога прогноза самой компании, составив 14,1%. Продажи компании снизились на 1,1%, до €40,1 млрд. Производитель люксовых автомобилей заявил в среду, что в 2025 году на ее показателях будут сказываться масштабная реструктуризация, а также усиление конкуренции в Китае и рост напряженности в международной торговле. И это без учета повышения тарифов США на импорт из ЕС.

В итоге компания понизила собственный среднесрочный прогноз по рентабельности с 17–19% до 15–17%. При этом Porsche сохранил уровень дивидендов на прошлогоднем уровне — по €2,3 на акцию. В феврале Porsche сообщил, что в текущем году он сконцентрируется на производстве автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) в условиях снижения спроса на электромобили. Porsche собирается вложить €800 млн в расширение линейки автомобилей с ДВС и гибридов. Тогда же производитель заявил, что в 2025 году маржа составит от 10% до 12%, что ниже прогнозов аналитиков и целевых показателей самой компании.

Кирилл Сарханянц