Проект завода по утилизации отходов в Камбарке прошел в суде по нормам экологии

Проект комплекса по обработке, утилизации и обезвреживанию опасных отходов признали соответствующим экологическим требованиям Росприроднадзора (приказ № 1472 от 30.10.2020), сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. К такому выводу пришел Камбарский райсуд, рассмотрев требования административных истцов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Заявители утверждали, что приказ и заключение Росприроднадзора нарушают федеральное законодательство в области охраны природы а также права жителей Удмуртии, Башкирии и Татарстана на безопасную окружающую среду.

Суд установил, что проект соответствует экологическим требованиям и предусмотренное воздействие на окружающую среду является допустимым. В удовлетворении административных исковых требований было отказано.

В июне 2019 года «Ъ-Удмуртия», что бывший завод по уничтожению химического оружия «Камбарка» в Удмуртии намерены перепрофилировать в комплекс по переработке опасных отходов. Тогда запуск предприятия ожидался не ранее 2023 года. В январе срок сдачи объекта был перенесен на июнь 2024 года. Планировались выделить на организацию «экотехнопарка» более 17,7 млрд руб.

Подробности читайте в материале «Камбарка переходит на другой класс опасности».