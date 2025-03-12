Amadea приписали владельца

В США собираются выставить на аукцион лодку, которую связывают с Сулейманом Керимовым. Суд признал подсанкционного предпринимателя фактическим владельцем суперъяхты Amadea стоимостью почти 26 млрд руб. Она была арестована на Фиджи еще в 2022 году. С тех пор Минюст США пытался доказать, что лодка принадлежит Сулейману Керимову. В итоге суд встал на сторону американских властей. И теперь суперъяхту могут пустить с молотка. Как скоро это произойдет? В перспективах дела разбирался Станислав Крючков.

Кому именно принадлежит 106-метровая Amadea, власти США пытаются разобраться несколько лет. Изначально лодка числилась за компанией Millemarin Investments, которая в 2021 году передала ее компании Errigan Marine. Но прокуратура США посчитала эту сделку фиктивной и исходила из того, что ее владелец — это Сулейман Керимов. Адвокаты неоднократно пытались убедить суд в обратном. А помощник предпринимателя и сенатора Алексей Красовский заявлял, что все имущество Керимова можно увидеть в его декларации.

Впрочем, окружной судья посчитал доводы Минюста о связи Керимова с компанией-владельцем более весомыми, чем, например, заверения экс-главы «Роснефти» Эдуарда Худайнатова о том, что он — фактический владелец Amadea. И это может создать негативный прецедент для россиян, чьи активы арестованы в США, считает руководитель практики сопровождения международных проектов адвокатского бюро A-Pro Дмитрий Дворецкий: «Решение американского суда основано на систематическом уклонении Эдуарда Худайнатова от участия в судебном процессе. Он трижды не являлся на допросы, несмотря на предписания суда. И суд посчитал его доводы о медицинских обстоятельствах и угрозах безопасности недостоверными.

Ситуация с Amadea в принципе отражает сложности, с которыми сталкиваются российские бизнесмены в защите своих интересов в западных юрисдикциях, где процессуальные требования часто становятся инструментом политического давления».

Теперь суперъяхту, в которой есть салон красоты, бассейн, восемь люксов и VIP-каюта, могут продать на аукционе. Эксперты оценивают ее стоимость в пределах $300 млн. Содержание Amadea обходится налогоплательщикам США почти в $750 тыс. в месяц. К этому можно прибавить расходы на страхование — свыше $1,5 млн в год. Еще почти $5,5 млн понадобится на отправку яхты в док для ремонта в марте. И такая лодка действительно требует огромных затрат, говорит директор сервисной службы «Морские инженеры» Сергей Стрелец: «Экипаж, уборка — все это стоит денег. Грубо говоря, есть управляющая компания, которая обслуживает дом. Вот то же самое с яхтой. Там все время что-то ломается, это большой дом. Даже если яхта стоит в порту, все равно требуется обслуживание, где бы она ни стояла. Думаю, что задействованы человек 40-50, половина точно, даже если она стоит».

При этом Минюст США продолжает рассматривать и другие дела о конфискации активов, связанных с Россией. Предполагается, что вырученные деньги должны пойти на помощь Украине. Однако действие нормы, которая позволяет это делать, заканчивается в мае. И к этому моменту аукцион вряд ли состоятся, говорит партнер коллегии адвокатов Delcredere Андрей Рябинин: «Компании, которая владеет этой яхтой, дается возможность продолжать оспаривание в вышестоящих судах и, возможно, даже просить приостановить действия, связанные с проведением аукциона.

В целом такие разбирательства обычно могут занять несколько лет. Если все-таки суды встанут на сторону американских властей, все, что останется делать владельцу яхты, — предъявлять требования к США как к государству, если они полагают, что действия были приравнены к экспроприации частного имущества без надлежащих на то оснований».

Роскошные суда, которые строились для российских миллиардеров, имеют спрос. В мае прошлого года издание Business Insider сообщало, что Марк Цукерберг приобрел суперъяхту с двумя вертолетными площадками, бассейном и открытой палубой с джакузи. Имя лодки при строительстве, как узнали СМИ, — Katusha. И предназначалась она якобы для металлургического магната Владимира Потанина.

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Станислав Крючков, Юлия Савина