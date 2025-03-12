Собянин показал, как будет выглядеть новая станция Рублево-Архангельской линии

Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал в Telegram-канале архитектурную концепцию станции метро «Бульвар Генерала Карбышева» на Рублево-Архангельской линии. По словам мэра, сейчас станция готова на 43%, идет строительство основных монолитных конструкций и оборотных тупиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал Сергея Собянина Фото: Телеграм-канал Сергея Собянина

В оформлении станции будут преобладать светло-серые и белые тона, на колоннах платформы разместят художественные барельефы, а павильоны входа и выхода посвятят различным направлениям боевой работы инженерных войск. «Главную роль сыграет свет — светодиодные конструкции подчеркнут детали интерьера и обеспечат комфортное освещение»,— рассказал господин Собянин.

Предполагается, что станция «Бульвар Генерала Карбышева» сократит расстояние до метро для жителей района Хорошево-Мневники, разгрузит Таганско-Краснопресненскую линию и уменьшит интенсивность движения по Звенигородскому и Новорижскому шоссе.

Решение о проектировании и строительстве Рублево-Архангельской линии метро мэр принял в 2012 году. Ветка пройдет от «Москва-Сити» за МКАД. На участке будут пересадки на МЦК и БКЛ, а также на «Солнцевскую», «Филевскую», «Арбатско-Покровскую» линии метро. В мэрии обещали, что первые станции ветки будут открыты в 2026 году, какие именно — не уточняли.

Помимо Рублево-Архангельской ветки, власти столицы продолжают строить участок Троицкой линии и проектировать Бирюлевскую ветку. Первая продлится до подмосковного Троицка, на ней появится еще шесть новых станций, вторая — будет иметь десять станций и соединит «ЗИЛ» с «Бирюлево». Согласно стратегии развития Москвы до 2030 года, в столице в эти сроки должны открыться до 40 станций. В 2024 году были открыты восемь станций, включая «Потапово» на Сокольнической линии и два участка новой Троицкой линии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Московское метро доезжает до Троицка».

Полина Мотызлевская