Spotify рассказал о рекордных выплатах музыкантам более чем на $10 млрд

Стриминговый сервис Spotify заявил, что в 2024 году выплатил участникам музыкальной индустрии более $10 млрд в виде роялти. Это рекордная сумма выплат для одного распространителя музыки за всю историю, отмечает компания.

Согласно отчету шведского сервиса, в прошлом году около 1,5 тыс. артистов получили от Spotify более $1 млн роялти. У более чем 80% из них нет ни одной песни, которая попадала бы в топ-чарты стримингового сервиса. При этом более 200 артистов заработали на стриминге более $5 млн.

С момента своего запуска Spotify выплатил в качестве отчислений около $60 млрд, а за последние десять лет средний объем годовых выплат вырос в десять раз. А выплаты авторам песен и правообладателям за последние два года превысили $4,5 млрд, говорится в докладе.

Кирилл Сарханянц