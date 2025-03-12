Минобороны: за ночь над акваторией Черного моря уничтожили пять БПЛА

За минувшую ночь над акваторией Черного моря и Крымом сбили несколько беспилотников. Пять БПЛА было уничтожено над морем, один — над территорией полуострова, сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как уточнили в ведомстве, в целом по стране в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО был уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат. Помимо Крыма и Черного моря беспилотники также сбили в Брянской, Калужской и Курской областях.

В Новороссийске завтра, 13 марта 2025 года, на ПК «Шесхарис» в период с 14:30 до 15:00 будет осуществлена проверка работоспособности локальной системы оповещения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель главы Новороссийска Александр Гавриков.

Алена Воробьева