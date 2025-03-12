На благоустройство парка имени Ленина в Уфе направят еще 416 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы по итогам двух конкурсов выберет подрядчиков первого и второго этапов благоустройства парка имени Ленина, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта на первый этап составляет 244,5 млн руб., на второй — 171,8 млн руб., они будут оплачены из бюджетов города и республики.

Согласно документации, работы необходимо выполнить до февраля 2026 года. На первом этапе подрядчик должен положить тротуарную бетонную плитку, бордюры, полиуретановое наливное покрытие для спортивных площадок, плитку из керамогранита, сцену из террасной доски. На втором этапе должна быть проведена вертикальная и горизонтальная планировка, установлены системы электроосвещения, электроснабжения и видеонаблюдения, проведено благоустройство и озеленение территории.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет три года.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в мае 2024 года разработанный ООО «Альбит» проект работ по благоустройству территории парка Ленина получил положительное заключение экспертизы.

В феврале управление коммунального хозяйства и благоустройство администрации Уфы уже объявило конкурс на благоустройство парка имени Ленина с начальной ценой контракта 111 млн руб. Через несколько дней он был отменен по решению заказчика, а затем вновь объявлен с такой же начальной стоимостью. На данный момент торги находятся на этапе подачи заявок.

По его условиям подрядчик должен в течение полугода с даты заключения контракта восстановить чаши фонтанов, малые архитектурные формы, оценить состояние деревьев, воссоздать историческую арку с колоннами и построить две событийные, две детские игровые площадки, амфитеатр, медиа-павильон и сцену.

Майя Иванова