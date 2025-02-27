В Уфе отменили закупку на ремонт парка имени Ленина за 111 млн рублей

Аукцион на благоустройство парка имени Ленина в Уфе начальной стоимостью 111,1 млн руб. отменен по решению заказчика — управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы, сообщается на сайте госзакупок. Причина не указана.

Работы должны были профинансировать из федерального, регионального и муниципального бюджетов в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Подрядчик должен был восстановить элементы террасирования, чаш фонтанов, заменить малые архитектурные формы и оценить состояние деревьев. Планировалось воссоздать историческую арку с колоннами и построить две событийные, две детские игровые площадки, амфитеатр, медиа-павильон и сцену.

Парк имени Ленина был заложен в 1869–1872 годах уфимским губернатором Сергеем Ушаковым.

Майя Иванова