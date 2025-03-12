«Вкусвилл» открыл магазин со своей косметикой

Сеть «Вкусвилл» открыла первый корнер «Вкусвилл Косметика» в торговом центре «Мега Химки» в Подмосковье, выяснил «Ъ». В таких точках представлены средства ухода и парфюмерия под собственной торговой маркой (СТМ). Пока запущено три корнера, но в компании не исключают масштабирование проекта.

«Вкусвилл», основанный в 2012 году Андреем Кривенко, управляет более 2 тыс. магазинов и 223 дарксторами в 170 городах. В 2024 году оборот сети вырос на 27%, достигнув 329 млрд руб. Помимо основного бизнеса, компания активно развивает смежные направления: в 2023 году приобрела сеть кафе «Андерсон», а в 2024 году запустила кофейни «Вместе» и сервис доставки еды «Обед.ру».

Косметика СТМ уже представлена в магазинах сети, а в конце 2024 года «Вкусвилл» открыл первый специализированный магазин «Вкусвилл красиво». По словам продакт-менеджера компании Марии Гимадиновой, продажи косметики в некоторых категориях выросли в 10–12 раз благодаря новым линейкам.

Эксперты считают, что запуск корнеров — это скорее способ привлечь внимание к бренду, чем попытка закрепиться в нише бьюти-товаров. Однако успех таких проектов не гарантирован: спрос на косметику и парфюмерию постепенно смещается в онлайн. По данным «Платформы ОФД», в начале 2025 года офлайн-продажи упали на 8%, тогда как онлайн-продажи выросли на 13%.

Подробнее в материале «Косметику загоняют в корнер».