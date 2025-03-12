Росреестр: дачные туалеты и души не нуждаются в регистрации

В Росреестре разъяснили, какие хозяйственные постройки подлежат обязательной регистрации. По словам представителей ведомства, регистрация требуется для объектов, которые имеют прочную связь с землей и не могут быть перемещены без ущерба их назначению. К таким постройкам относятся капитальные гаражи, бани и аналогичные сооружения из кирпича, блоков, дерева и других материалов.

«Разборные теплицы, беседки, навесы, уличные душевые кабины и туалеты можно устанавливать на участке без постановки на кадастровый учет и регистрации прав»,— отметили в Росреестре.

Ранее ведомство сообщило об изменениях в процедуре регистрации прав на недвижимость. С 2025 года для ряда сделок вводится ускоренная регистрация, которая занимает не более одного рабочего дня после подачи заявки. Кроме того, с 1-го марта действуют новые основания для приостановления учетно-регистрационных действий в отношении земельных участков и расположенных на них зданий.

Какие еще законы вступили в силу в марте — в материале «Ъ».