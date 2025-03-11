В Госдуму внесут законопроект о запрете эзотерических услуг

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина сообщила о внесении в Думу на рассмотрение законопроекта о запрете эзотерических услуг. Ограничения будут направлены на запрет рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг, а также на блокировку ресурсов, распространяющих их. Об этом госпожа Останина написала в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нина Останина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Нина Останина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Эти практики, включая астрологию, магию, энергетическое "лечение" и гадания, не имеют научного обоснования, вводят людей в заблуждение и зачастую используются для мошенничества»,— написала она. По ее словам, проект направлен на защиту граждан, особенно «уязвимых групп», от «психологического и финансового вреда». Госпожа Останина также привела в пример опыт ЮАР, Индии и Китая. По ее словам, подобные запреты в этих странах помогли снизить число мошенников. «Неучи, проходимцы, шарлатаны и обманщики — объявляю вам войну. Иду на Вы!», — добавила она.

В пояснительной записке к проекту даются точные определения всем лицам, деятельность которых можно считать предоставлением эзотерических услуг. В частности, в записке даются определения деятельности «алхимиков», «ведьм», «гуру», «магов», «рунистов» и «рунологов», «хилеров», «чакрологов», а также «цифровых психолог-астрологов» и других лиц.