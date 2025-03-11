Что такое «Армия освобождения Белуджистана», захватившая поезд в Пакистане

11 марта в Пакистане боевики «Армии освобождения Белуджистана» захватили поезд с 450 пассажирами. Что известно об этой группировке — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Боевики «Армии освобождения Белуджистана» в городе Кветта, 2015 год

Фото: Banaras KHAN / AFP Боевики «Армии освобождения Белуджистана» в городе Кветта, 2015 год

Фото: Banaras KHAN / AFP

«Армия освобождения Белуджистана» (АОБ) — военизированная этническая группировка, ведущая борьбу за независимость региона (42% территории страны) от Пакистана и выступающая против эксплуатации его ресурсов китайскими компаниями. Начиная с 2000 года АОБ взяла на себя ответственность за многочисленные теракты, совершенные на территории Белуджистана. Ее целями чаще всего становятся пакистанские силовики, граждане Китая и пенджабцы — основная этническая группа Пакистана. Организация признана террористической в Пакистане, США, КНР и ЕС.

В 2000 году (считается годом создания группировки) АОБ организовала взрыв на рынке в пакистанском городе Кветта. В результате теракта погибли 7 человек, 25 были ранены.

В 2005 году во время молитвы в городской мечети Фатехпура была взорвана бомба. Более 50 человек погибли, более 100 получили ранения. Несколькими днями ранее в городе Дера-Бугти боевики АОБ в течение нескольких часов вели перестрелку с пакистанскими военными. В результате перестрелки погибли 8 солдат, около 30 мирных жителей и более 20 террористов.

В 2006 году АОБ выпустила несколько ракет по военной базе пограничников в округе Колху. Обошлось без жертв.

В 2009–2010 годах АОБ организовала в Белуджистане атаки на пенджабцев, синдхов и пуштунов.

В 2013 году в результате ракетной атаки была разрушена резиденция основателя Пакистана Мухаммада Али Джинны в городе Зиарат.

В 2018 году в крупном городе Карачи несколько вооруженных боевиков атаковали посольство КНР. Трое из них были убиты. АОБ взяла на себя ответственность за инцидент и заявила о неприятии «экспансионистских усилий Китая» в Белуджистане.

В 2019 году трое вооруженных боевиков провели акцию устрашения, захватив в портовом городе Гвадар пятизвездный отель, принадлежащий китайским инвесторам. Погибли четыре сотрудника и один солдат ВМС Пакистана.

В 2021 году АОБ организовала более десяти терактов в Белуджистане. В результате погибли 42 человека, среди которых военные, граждане Китая и 1 журналист.

В 2022 году террористка-смертница взорвала фургон с тремя преподавателями китайского Института Конфуция в Карачи. В том же году была организована серия атак на военные объекты Пакистана, в результате которых погибли как минимум 25 человек.

В 2023 году в Гвадаре снова были атакованы граждане КНР. Двое боевиков атаковали автоколонну, перевозившую китайских рабочих. Нападавшие были убиты пакистанскими военными, мирные жители не пострадали.

В августе 2024 года АОБ провела в Белуджистане операцию «Геруф» — один из самых массовых терактов за последние годы. Боевики атаковали тренировочный лагерь армии Пакистана, полицейские участки, на несколько часов взяли под контроль ключевые автомагистрали в Белуджистане, где расстреливали водителей и пассажиров, а также взорвали железнодорожный мост, нарушив связь провинции с остальной территорией страны. В результате теракта погибли 38 мирных жителей, 14 силовиков и 21 боевик.

В ноябре 2024 года на железнодорожной станции в Кветте взорвался террорист-смертник. Погибли 32 человека, 55 получили ранения.

Дмитрий Квасов