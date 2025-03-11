Боевики захватили в заложники 450 пассажиров поезда в Пакистане

Вооруженные боевики захватили в заложники около 450 пассажиров поезда в юго-западной провинции Пакистана Белуджистан. AFP со ссылкой на местного чиновника пишет, что в результате нападения пострадал машинист. Ответственность за нападение взяла сепаратистская группировка «Армия освобождения Белуджистана».

В заявлении боевиков, которое приводит AFP, говорится, что группировка подорвала железнодорожные пути и «контролирует поезд в отдаленном районе Сиби» (город в Белуджистане). Неназванный сотрудник полиции сообщил AFP, что поезд застрял «прямо перед туннелем, окруженным горами». В близлежащих больницах введен режим чрезвычайной ситуации.

Белуджистан — одна из крупнейших и беднейших провинций Пакистана. В провинции несколько десятков лет действуют сепаратистские группировки белуджей — разделенного народа иранской группы (в Пакистане проживает около 7 млн белуджей). «Армия освобождения Белуджистана» была создана в начале 1970-х. За устроенные ее членами нападения признана террористической в Пакистане, США, Великобритании, Евросоюзе и КНР.

Лусине Баласян