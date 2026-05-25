При подрыве поезда в Пакистане погибли 47 человек

Число погибших при подрыве пассажирского поезда в пакистанской провинции Белуджистан 24 мая возросло до 47, пострадавших — до 98, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на спасательные службы. Среди погибших — 20 военнослужащих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Arshad Butt, AP Фото: Arshad Butt, AP

ЧП произошло 24 мая в городе Кветта в юго-западной провинции страны Белуджистан. На железнодорожном переезде в поезд врезался автомобиль, начиненный взрывчаткой. Три вагона, включая локомотив, сошли с рельсов, а еще два — перевернулись.

Министр железных дорог Пакистана Мухаммад Ханиф Аббаси назвал произошедшее актом терроризма. Правительство региона возложило ответственность за нападение на «Армию освобождения Белуджистана» (АОБ) — военизированную этническую группировку, которая ведет борьбу за независимость региона от Пакистана и выступает против эксплуатации его ресурсов китайскими компаниями. Белуджистан занимает примерно 42% территории страны.

В январе 2026 года сепаратисты совершили несколько нападений на банки, тюрьмы и военные объекты в регионе. Официальные лица тогда сообщали не менее чем о 120 погибших. В марте 2025 года АОБ захватила поезд c 450 пассажирами, следовавший из Кветты в Пешавар.