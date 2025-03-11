«Драматургия имеет место»
Дмитрий Дризе — о начале переговоров Украины и США
«Продвигаемся»,— так советник президента США Майк Уолц прокомментировал ход переговоров с Украиной в Саудовской Аравии. Согласно поступающей из Джидды информации, стороны завершили первый раунд консультаций. Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения агентства Bloomberg о том, что Москва выдвигает невыполнимые условия, которые ставят под сомнение дальнейший диалог сторон. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не ждет прорывов по результатам нынешней встречи.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Владимир Зеленский в понедельник, 10 марта, вечером по московскому времени прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. Встречали президента Украины, как и положено, по протоколу для первых лиц государства. Одет он был, так же как и раньше, в военном стиле. Ничего в этом плане не изменилось. Что касается содержательной части, на этот счет сообщений особых нет. Зеленский, как и обещал, провел переговоры с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом. Теоретически можно предположить, что королевская чета показательно выразила главе Украины свое уважение. Действительно, поддержка ему не помешает.
Главное действо было намечено на следующий день — вторник, 11 марта. В Джидде состоялась, можно даже рискнуть сказать, историческая встреча делегаций Украины и США. Киев представляли глава офиса-президента Андрей Ермак, глава МИДа Андрей Сибига, а также министр обороны Рустем Умеров. Он, к слову, единственный был облачен в полувоенный френч, остальные были в строгих костюмах. Американцы госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолц, а также сопровождающие их лица немного опоздали. Тем не менее начали без осложнений.
При этом ночью произошел самый массовый налет украинских беспилотников на территорию Российской Федерации. Пострадал в том числе и Московский регион. Российская сторона утверждает, что атака напрямую связана с переговорами, Украина против такой постановки вопроса не возражает. Киев стремится показать, что на многое способен даже без американской поддержки. Более того, это сделано как бы в поддержку плана Зеленского, который в согласии с Европой предлагает заключить лишь частичное перемирие с Россией на море и в воздухе. То есть это ответ на утверждения о том, что воздушные удары Украины никакой угрозы не представляют, соответственно, обсуждать нечего.
Можно также предположить, что Москву провоцируют на жесткие ответные удары, что вполне может привести к срыву диалога в Саудовской Аравии.
Ранее агентство Bloomberg поделилось очередным откровением высокопоставленных источников о том, что Кремль выдвигает заведомо невыполнимые требования по украинскому урегулированию, что опять же ставит под сомнение мирный путь решения проблемы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков все эти сообщения опроверг. Как бы то ни было, драматургия имеет место. При этом стоит напомнить, что цель переговоров в Саудовской Аравии — прояснить позиции сторон, дабы понять, можно ли двигаться дальше и с чем двигаться. Но пока что указанное движение есть. Нельзя при этом исключать и военного обострения, что мы, собственно говоря, и видим.
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