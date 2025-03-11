«Драматургия имеет место»

«Продвигаемся»,— так советник президента США Майк Уолц прокомментировал ход переговоров с Украиной в Саудовской Аравии. Согласно поступающей из Джидды информации, стороны завершили первый раунд консультаций. Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения агентства Bloomberg о том, что Москва выдвигает невыполнимые условия, которые ставят под сомнение дальнейший диалог сторон. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не ждет прорывов по результатам нынешней встречи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Владимир Зеленский в понедельник, 10 марта, вечером по московскому времени прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. Встречали президента Украины, как и положено, по протоколу для первых лиц государства. Одет он был, так же как и раньше, в военном стиле. Ничего в этом плане не изменилось. Что касается содержательной части, на этот счет сообщений особых нет. Зеленский, как и обещал, провел переговоры с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом. Теоретически можно предположить, что королевская чета показательно выразила главе Украины свое уважение. Действительно, поддержка ему не помешает.

Главное действо было намечено на следующий день — вторник, 11 марта. В Джидде состоялась, можно даже рискнуть сказать, историческая встреча делегаций Украины и США. Киев представляли глава офиса-президента Андрей Ермак, глава МИДа Андрей Сибига, а также министр обороны Рустем Умеров. Он, к слову, единственный был облачен в полувоенный френч, остальные были в строгих костюмах. Американцы госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолц, а также сопровождающие их лица немного опоздали. Тем не менее начали без осложнений.

При этом ночью произошел самый массовый налет украинских беспилотников на территорию Российской Федерации. Пострадал в том числе и Московский регион. Российская сторона утверждает, что атака напрямую связана с переговорами, Украина против такой постановки вопроса не возражает. Киев стремится показать, что на многое способен даже без американской поддержки. Более того, это сделано как бы в поддержку плана Зеленского, который в согласии с Европой предлагает заключить лишь частичное перемирие с Россией на море и в воздухе. То есть это ответ на утверждения о том, что воздушные удары Украины никакой угрозы не представляют, соответственно, обсуждать нечего.

Можно также предположить, что Москву провоцируют на жесткие ответные удары, что вполне может привести к срыву диалога в Саудовской Аравии.

Ранее агентство Bloomberg поделилось очередным откровением высокопоставленных источников о том, что Кремль выдвигает заведомо невыполнимые требования по украинскому урегулированию, что опять же ставит под сомнение мирный путь решения проблемы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков все эти сообщения опроверг. Как бы то ни было, драматургия имеет место. При этом стоит напомнить, что цель переговоров в Саудовской Аравии — прояснить позиции сторон, дабы понять, можно ли двигаться дальше и с чем двигаться. Но пока что указанное движение есть. Нельзя при этом исключать и военного обострения, что мы, собственно говоря, и видим.

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Дмитрий Дризе