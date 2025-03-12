Снизить негативное воздействие

Состояние окружающей среды в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, как и в других крупных регионах, характеризуется загрязнением атмосферного воздуха и водных бассейнов, фиксируются рост объемов коммунальных и промышленных отходов, низкий уровень использования вторичных ресурсов. В конце февраля — начале марта в городе прошло несколько мероприятий, посвященных экоповестке. Власти обозначили стратегии и решения по снижению воздействия негативных факторов, промышленные предприятия и вузы — болевые точки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Решение проблем негативного воздействия на окружающую среду возможно в тесной кооперации науки, бизнеса и власти

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Решение проблем негативного воздействия на окружающую среду возможно в тесной кооперации науки, бизнеса и власти

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

О ситуации

Уровень загрязнения воздуха в Петербурге по итогам 2024 года оценивается федеральным управлением Росгидромета как низкий. В соответствии с докладом комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, аэротехногенное загрязнение (загрязнение воздуха выбросами промышленных объектов) умеренное и носит локальный характер, в основном это актуально для промышленных, горнодобывающих и перерабатывающих центров. Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются предприятия электроэнергетики, металлургии и топливной промышленности.

Одна из самых злободневных тем для всей агломерации — обращение с твердыми коммунальными отходами. Объем ТКО растет: в 2023 году он составлял 1,645 млн тонн, в 2024-м — 1,769 млн тонн. При этом растет и процент обработки отходов: с 56,9% в 2023 году до 76,4% в 2024 году. Это стало возможным благодаря вводу второй очереди КПО «Волхонка». В перспективе на территории Петербурга и Ленобласти планируется создать пять современных комплексов по переработке отходов. Согласно планам чиновников, к 2030 году 100% всего объема ТКО должно проходить обработку, а объем полигонного захоронения должен быть снижен в два раза.

За 2024 год собрано более 705 тонн опасных отходов, что в четыре раза превышает показатели 2022 года (170 тонн). Это стало возможным за счет развития системы сбора опасных отходов от населения. 57% общего объема (400 тонн) пришлось на шины, 13% (91 тонна) — на батарейки и аккумуляторы, 12% (87 тонн) — на старую технику. Сейчас для жителей доступны 555 экотерминалов, 23 экопункта, два экоцентра и два экомобиля.

По словам Ольги Сергиенко, доцента факультета экотехнологий, руководителя образовательной программы «Индустриальная экология» ИТМО, в сборе и переработке ТКО по-прежнему «больными» темами остаются раздельный сбор и отделение пищевых отходов. «В Санкт-Петербурге их образуется немало — и в ресторанах и кафе, и в образовательных и медицинских учреждениях. И все это попадает на и без того переполненные полигоны. В агропромышленном комплексе по-прежнему нет решения проблемы отходов птицеводства и животноводства, и, хотя их переводят в категорию побочных продуктов, дальше этого тема переработки не продвигается. В строительной индустрии давно ждет решения проблема отходов демонтажа на этапе подготовки к строительству, но особого движения здесь тоже нет, хотя понятно, что можно и нужно получать новые материалы из этих отходов»,— комментирует эксперт.

По словам доцента Финансового университета при Правительстве РФ Петра Щербаченко, решением проблем накопления отходов производства и потребления является переход к экономике замкнутого цикла, что является стратегической инициативой правительства до 2030 года. С этого года в России будет реализовываться нацпроект «Экологическое благополучие», ставший продолжением проекта «Экология». В рамках него запланированы мероприятия по ликвидации наиболее опасных объектов, представляющих угрозу здоровью населения. Будет проведена работа по строительству новых очистных сооружений и оздоровлению рек. Значительное внимание уделено модернизации коммунальной инфраструктуры для сокращения выбросов.

Еще одна болевая точка — загрязнение акватории. В Петербурге в 2024 году в рамках адресной программы по уборке водных объектов от наплавных загрязнений и мусора, а также кошению водной растительности произведена уборка на 346 водных объектах, сообщают в комитете по природопользованию. Там же отмечают, что это рекордное количество. Для сравнения, в 2016 году убирались только 104 водных объекта. Специалисты ГКУ «Пиларн» совершили 325 выходов на акватории города и собрали почти 9 тонн нефтесодержащих отходов.

Председатель комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Кирилл Соловейчик на мартовском Экологическом совете при губернаторе сообщил, что город обладает самым большим природоохранным флотом, но он нуждается в модернизации. Планируется к 2030 году не только снизить средний возраст судов практически вдвое, с 28 до 15 лет, но и внедрить новые технологии. Власти активно привлекают к этой теме судостроителей. Сейчас в эксплуатации находится 152 судна, в программе модернизации — 76. В ближайшие два года на эти цели будет направлено 3 млрд рублей.

Использование потенциала

На февральском заседании президиума Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга президент союза Анатолий Турчак поднял вопрос слабого использования научно-производственного потенциала в решении вопросов экоповестки. «Перспективные разработки, новые технологии и современное оборудование отечественного производства внедряются медленно. Не налажено эффективное взаимодействие между органами исполнительной власти и бизнес-сообществом по повышению экологической безопасности и культуры обращения с отходами»,— отметил спикер.

«Наука разрабатывает технологии мониторинга выбросов в реальном времени, водородные энергоустановки и биоразлагаемые материалы. Однако внедрение таких инноваций встречается с проблемами: высокая стоимость оборудования, дефицит инвестиций для малого бизнеса и сложности в согласовании проектов. Для преодоления этих барьеров требуются государственно-частные программы финансирования и упрощение регуляторных процедур»,— добавляет доцент РЭУ им. Плеханова Павел Севостьянов.

Он акцентирует, что в этом году будет опробована интеграция цифровых технологий, таких как AI-платформы для прогнозирования загрязнений и «умные» системы управления отходами.

Опрошенные «Ъ-СПб» эксперты отмечают важность кооперации власти с бизнесом. Это может быть создание промышленных кластеров, обновление экологических регламентов и подготовка кадров через вузы. Властям важно стимулировать эти процессы через налоговые льготы и субсидии, а также ужесточить контроль за соблюдением экологических норм.

«Основные административные препятствия — бюрократическая волокита и нехватка профильных экспертов в госструктурах. Решение — внедрение "зеленых" коридоров для ускорения экологических инициатив. Петербург имеет все шансы стать драйвером "зеленой" трансформации промышленности при условии системной поддержки и диалога между всеми участниками процесса»,— рассуждает господин Севостьянов.

Экомаркетинг

По словам госпожи Сергиенко, со стороны бизнеса постепенно увеличиваются запросы на выполнение хоздоговорных исследований от ведущих вузов: «Проявляется интерес бизнеса и к проведению различных мероприятий, проводимых в университетах: тематических кейс-чемпионатов, олимпиад, встреч. Компании демонстрируют свою социально-экологическую ответственность и стремятся найти решение своих проблем безвозмездно. Интерес вузов здесь — в конкуренции за абитуриентов и в продвижении образовательных программ».

Вице-президент Ленинградской областной торгово-промышленной палаты Елена Дюкарева обратила внимание на активный экомаркетинг со стороны предприятий: «Сегодня на рынке появляются новые маркетинговые разработки, ориентированные на экологические тренды: экомаркетинг. Упаковка и реклама товаров становятся более экологически чистыми. Компании подчеркивают свои усилия по защите окружающей среды, а это привлекает сознательных потребителей. Предприятия запускают информационные проекты для повышения экологической осведомленности среди своих клиентов, что помогает формировать спрос на устойчивые и экологически ориентированные продукты».

Барьеры внедрения

Однако если речь идет о внедрении экопринципов непосредственно на производстве, то это требует определенных инвестиций, а эти нужды не всегда в приоритете. «Главная проблема состоит в том, что внедрение ESG-решений, особенно в производственных компаниях, обходится недешево. 1% налоговой льготы или сопоставимое по масштабу снижение кредитной ставки не способны мотивировать к решению об инвестициях в модернизацию производства, если на другой чаше весов ключевая ставка Банка России, которая уже превысила 20%»,— говорит Денис Романов, технический директор компании «Роквул».

Он добавляет, что вопрос окупаемости — ключевой фактор при принятии соответствующих решений. Поэтому во многих странах были разработаны и внедрены программы экономической мотивации, призванные стимулировать принятие таких решений. Например, особые «экологические» налоговые льготы, специальные режимы кредитования с пониженной ставкой, государственные и региональные субсидии для компаний, внедряющих энергоэффективные технологии.

Александр Штарев, основатель ГК «Арасар», полагает, что важно усилить диалог между властью и бизнес-сообществом: только совместные усилия позволят решить экологические вызовы и улучшить качество жизни горожан.

«Внедрению экологических практик мешают административные преграды: существующие нормы и правила усложняют доступ к государственным программам поддержки. Чтобы ускорить процесс, нужно упростить процедуру получения экологических разрешений и разработать механизмы поощрения тех предприятий, которые активно инвестируют в природоохранные мероприятия. Важную роль играет развитие нормативной базы, обеспечивающей стимулы для экологически ответственного ведения бизнеса»,— указывает господин Штарев.

Елена Пономарева, генеральный директор «Лаборатории трендов», замечает, что на экоповестку 2025 года в России продолжат оказывать влияние как внешние факторы — международные требования и климатические изменения, так и внутренние — общественное ожидание, растущее внимание к экологии со стороны потребителей и необходимость адаптации бизнеса к новым экологическим стандартам. В будущем предприятия, стремящиеся к долгосрочному успеху и конкурентоспособности, будут все больше ориентироваться на внедрение инновационных и экологически безопасных технологий, что станет необходимым условием их развития.

Алиса Мальцева