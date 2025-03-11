В Челябинске отремонтируют купеческий особняк за 245 млн рублей

Министерство строительства и инфраструктуры региона объявило закупку на ремонт купеческого особняка Хованова на улице Васенко в Челябинске. Начальная стоимость контракта составила более 245,7 млн руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно проектной документации, подрядчику необходимо отремонтировать фасад и кровлю, обновить двери, окна, установить кондиционеры, организовать отопление, системы пожаротушения и охраны, наружное водоснабжение и водоотведение. Срок выполнения работ — до 30 апреля 2026 года.

Подрядчика определят 21 марта этого года.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», о проекте реставрации купеческого особняка Хованова стало известно в сентябре прошлого года. Тогда госкомитет охраны культурного наследия Челябинской области сообщал, что планируется воссоздать деревянные окна и двери с оригинальным рисунком, а также заменить деревянные ворота на кованые.

Здание построено в начале ХХ века запасным рядовым Дорофеем Ховановым. Купеческий особняк выполнен в стиле поздней эклектики из красного кирпича. На фасаде здания имеется орнамент. Объект является памятником культурного наследия регионального значения.