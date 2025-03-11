«Россети Центр» электрифицировали новые учебные заведения в Белгородской области

Сотрудники «Белгородэнерго» подключили к сетям компании две школы: № 38 в поселке Северный и № 39 в селе Репное Белгородского района. Строительство объектов ведется в рамках нацпроекта «Образование».

Фото: Белгородэнерго

Общеобразовательная школа №38 рассчитана на 1 500 учащихся. Она станет не только одной из самых больших в регионе, но и наиболее энергоемкой. Для обеспечения работоспособности современного оборудования и технологических систем энергетики выделили 954 кВт. В учреждении обустроят бассейн и спортзалы, хореографический класс и многофункциональный актовый зал, библиотеку и несколько коворкинг-зон.

Новая школа № 39 на 1000 мест площадью 30 тыс. квадратных метров возводится в микрорайоне Наследие. Ее оснастят самым современным учебным мультимедийным и технологическим оборудованием, станками, системами 3D-моделирования, различными многофункциональными зонами. Потребляемая мощность учреждения составит 797 кВт.

Для обеспечения работоспособности объектов энергетики смонтировали две комплектные трансформаторные подстанции с установкой в каждой двух трансформаторов мощностью по 1000 кВА, построили 8 распределительных пунктов напряжением 0,4 кВ, проложили 4,7 км кабельных линий электропередачи 10-0,4 кВ и выполнили мероприятия по учету электроэнергии. Электроснабжение учреждений будет осуществляться по первой и второй категориям надежности с возможностью автоматического переключения на резервный источник электроснабжения.

Источник: телеграм-канале «Россети Центр»